Darum ist es im Sommer so ruhig in Luxemburg

Nur noch wenige Tage, dann starten die Sommerferien in Luxemburg. Die Staus auf den wichtigen Verkehrsachsen werden langsam weniger, in Stadt und Land kehrt spürbar mehr Ruhe ein. Dass das Großherzogtum im Sommer ein wenig verwaist wirkt, hat vor allem mit der Reisefreudigkeit seiner Einwohner zu tun.

Laut Angaben von Eurostat haben 2016 nur 19 Prozent der Bürger in Luxemburg keinen Urlaub gemacht. Geldsorgen spielten dabei eher eine untergeordnete Rolle: Nur 15 Prozent der Befragten gaben dies als Grund an. Eher führten gesundheitliche Probleme (19,5 Prozent), familiäre Verpflichtungen (20 Prozent) oder fehlende Motivation (24,3 Prozent) dazu, dass manche den Sommer lieber auf Balkonien verbrachten.

Die Belgier sind, glaubt man dieser Statistik, das reisefaulste Volk in Europa. 44,2 Prozent der Bevölkerung hatten 2016 keine Lust, keine Zeit oder kein Geld für Urlaub. In Deutschland waren es 35 Prozent, in Frankreich 13,6 Prozent. Im EU-Schnitt waren es 40 Prozent der Bevölkerung, denen keine Auszeit gegönnt war. Fast die Hälfte führte finanzielle Gründe als Ursache an.

(L'essentiel)