Bei der Expogast ist für jeden etwas dabei

Die von Luxexpo organisierte Gastronomiemesse Expogast gab an diesem Mittwoch zum Messen-Endspurt noch ein letztes Mal Gas. In den Gängen gab es für jeden Geschmack etwas. So war es möglich, zahlreichen Köchen bei der Arbeit zuzusehen, Besucher konnten probieren, verschiedene Produkte kaufen und sich in extra eingerichteten Grünflächen entspannen.

Viele der Messebesucher waren Ersttäter. «Das ist das erste Mal, dass ich die Messe besuche», erzählt die 25-jährige Nathalie. «Die Wege sind übersichtlich, es ist nicht so voll und es gibt viele Stände, an denen man die Produkte probieren kann. Es ist wirklich schön», schwärmt sie. Als sie die verschiedenen Gerichte aus aller Welt sieht, kann sie sich aber nicht vorstellen, dass sie sie zu Hause wieder zubereiten kann. «Es macht mich aber auf jeden Fall neugierig.»

Gwendoline, die in einem Unternehmen arbeitet, welches voll ausgestattete Küchen verkauft, ist aus einem anderen Grund hier. «Ich habe viele Gourmet-Fotos gemacht», erklärt die 30-Jährige. «So kann ich meinen Kunden Ideen für ihre zukünftige Küche geben.» Der Mittwoch war etwas schwächer besucht als die vorherigen Tage. Dennoch sind die Besucher zufrieden. Gwendoline schwärmt: «Die Atmosphäre war warm und freundlich. Ich werde auf jeden Fall wieder kommen!»

(Olivier Loyens/L'essentiel)