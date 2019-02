Police Grand-​​Ducale warnt vor Autoknackern

Im Großherzogtum treiben Autoknacker erneut ihr Unwesen. In den vergangenen Wochen wurden insgesamt 14 voll ausgestattete Autos gestohlen. «Seit Anfang des Jahres wurden drei Range Rover gestohlen – drei weitere Versuche wurden an diesem Fahrzeugtyp registriert», erklärt ein Sprecher der Polizei. Airbags oder das integrierte GPS-System werden von den Dieben demontiert. Damit verhindern sie jegliche Maßnahmen zur Ortung des Fahrzeugs.

Die Polizei erklärt außerdem, dass sich die Diebe an die Technologie angepasst und einen selbstgebauten Scanner entwickelt haben. Mit diesem gelinge es ihnen zunehmend, schlüssellose Autos zu entriegeln. Die Polizei rät den Eigentümern daher ihre Fahrzeuge in ihrer Garage zu parken, den Alarm zu aktivieren und den Schlüssel des Wagens nicht in der Nähe des Hauseingangs aufzubewahren. Im besten Fall legen Sie den Schlüssel in einen Safe, der die Ausstrahlung von Radiowellen verhindert.

(L'essentiel)