Die Händler des Landes läuten ab dem kommenden Samstag den Winterschlussverkauf in Luxemburg ein. Bis zum 26. Januar können Schnäppchenjäger dann wieder zuschlagen. Für die Händler bleibt der Winterschlussverkauf eine wichtige Veranstaltung im Kalender, «auch wenn er durch die Zunahme von privaten Verkäufen etwas an Bedeutung verloren hat», wie Nicolas Henckes, Direktor des Luxemburger Handelsverbandes (CLC) erklärt.

In der französischen Nachbargeimenden beginnt die Schnäppchenjagd etwas später: In den Departements ;oselle und Meurthe-et-Moselle locken die Händler von 2. Januar bis zum 12. Februar mit Rabatten. Im Belgien beginnt der Winterschlussverkauf am 3. Januar unjd endet am 31. Januar. In Deutschland findet die Rabattschlacht im gleichen Zeitrahmen wie im Großherzogtum statt.

Der Luxemburger Handelsverband erwägt , den Winterschlussverkauf ab dem kommenden Jahr zu verkürzen. Dadurch soll laut Henckes dem «Black Friday» mehr Raum geboten werden.

