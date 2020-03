Bank in Luxemburg greift zu drastischen Mitteln

Italien steht unter Quarantäne, Sportveranstaltungen finden ohne Zuschauer statt und in Luxemburg werden Demonstrationen abgesagt. Europa kämpft gegen die Verbreitung des Coronavirus. Maßnahmen, die China nicht restriktiv genug seien, erklärt uns ein Leser. Ohne Vorwarnung hat das Reich der Mitte seinen Beschäftigten in Europa und insbesondere in Luxemburg drastische Maßnahmen aufgezwungen.

«Es ist eine Hysterie», wendet sich Pierre*, ein Angestellter einer chinesischen Bank im Großherzogtum, vertrauensvoll an L`essentiel. Zurück aus dem Urlaub von den Kanarischen Inseln wurde der Mann von seiner Bank gleich für vierzehn Tage «in Quarantäne» gesetzt. Obwohl er keine Symptome zeigte und sein Urlaubsort nicht als Risikogebiet eingestuft war. Der Auftrag kam direkt von der Hauptverwaltung in China. «Sie haben gehört, dass es einen Fall in einem Hotel auf Teneriffa gab und kannten den Unterschied nicht».

«Chinesische Angestellte sind es gewohnt, überwacht zu werden, also respektieren sie es»

Also sitzt Pierre acht Tage zu Hause fest und ist zum Nichtstun verdammt. «Die chinesischen Banken haben zu viel Angst vor Spionage, um uns Zugang zu unseren E-Mails und unserem System zu geben. Also tue ich nichts», erzählt er. In seinem Unternehmen ist die Situation noch surrealer. Den Mitarbeitern wird bei ihrer Ankunft Fieber gemessen, alle Geräte werden gereinigt, der Urlaub wurde gestrichen. «Wenn heute jemand hustet, wird er nach Hause geschickt, während wir früher mit 40 Grad Fieber kamen», erzählt er.

Als Grenzgänger kann sich Pierre immer noch frei bewegen. Nicht aber seine Kollegen, die in Luxemburg leben: «Sie dürfen das Land nicht verlassen, nicht einmal in Restaurants oder Kinos gehen. Sie bleiben zu Hause», erzählt er. Die von der Bank ergriffenen Maßnahmen gingen weit über die der Luxemburger Regierung hinaus. «Chinesische Angestellte sind es gewohnt, überwacht zu werden, also respektieren sie es», erklärt Pierre.

Seiner Meinung nach wäre eine Corona-Infektion in seiner Bank im Großherzogtum «die schlimmstmögliche Publicity». «Sie wollen keine Wellen schlagen», so sein Fazit.

* Name von der Redaktion geändert

(Thomas Holzer/L'essentiel)