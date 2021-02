Ein «historischer Schritt» für die Lebensqualität

Eine «nachhaltige, kohärente und verantwortungsvolle» Raumplanung ist das verkündete Ziel von Energie- und Raumentwicklungsminister Claude Turmes (Déi Gréng), der am Freitag die neuen Leitpläne der Bereiche Wohnen (PSL), Landschaften (PSP), Verkehr (PST) und Wirtschaftszonen (PSZAE) vorgestellt hat. Am kommenden Montag soll die neue Raumplanung in Kraft treten, um Wohnen, Verkehrsinfrastruktur, Gewerbegebiete und Landschaftsschutz besser im Land zu verschmelzen.

Turmes bezeichnet es als «historischen Schritt zur Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität unserer Bürger und zum Schutz unserer Umwelt und Landschaften». Insbesondere soll die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum gefördert werden, indem 30 Prozent der Bruttobaulandfläche diesem gewidmet werden müssen.

Alle vier Pläne wurden seit 2018 einem öffentlichen Konsultationsprozess unterzogen, 101 Anmerkungen und Einwände von Gemeinden sowie 1742 von Einzelpersonen und beratenden Gremien wurden an die Abteilung für Raumplanung (DATer) weitergeleitet.

(ol/L'essentiel )