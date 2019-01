Luxemburger achten gut auf persönliche Daten

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Luxemburger sind besonders vorsichtig im Umgang mit ihren Smartphones und ihren PCs. Laut einer am Montag von Eurostat veröffentlichten Studie haben 85 Prozent der Menschen im Großherzogtum im vergangenen Jahr ein Smartphone für private Zwecke genutzt. Das sind zehn Prozent mehr als der Durchschnitt in der Europäischen Union.

Zusammen mit den Schweden lassen die Luxemburger auch am häufigsten bei Nutzung oder der Installation einer App auf ihrem Handy Vorsicht walten: 70 Prozent der Befragten gaben an, mindestens einmal den Zugang zu personenbezogenen Daten eingeschränkt oder verweigert zu haben. Nur 17 Prozent gaben an, das noch nie getan zu haben.

Neue Broschüre der Datenschutzkommission

«Ich bin sehr besorgt, wegen meiner persönlichen Daten. Ich achte darauf, sie so wenig wie möglich im Netz zu verbreiten», sagt der 41-jährige Topalan aus Luxemburg-Stadt. «Ich will nicht, dass meine Daten in die falschen Hände geraten», sagt auch Caroline, 19 Jahre alt.

Die Nationale Datenschutzkommission (CNPD) hat am Montag ihre Broschüre «Deine Daten? Deine Rechte!» veröffentlicht. Sie kann von der Website heruntergeladen werden und erklärt die Datenschutzrechte der Bürger und wie sie durchgesetzt werden können.

