Kunden an die Maskenpflicht erinnern und sie bitten, den Sicherheitsabstand einzuhalten: So sieht der neue Alltag des Luxemburger Sicherheitspersonals aus. Neben ihren ursprünglichen Aufgaben haben die Securitys angesichts der Corona-Pandemie weitere Aufträge erhalten. «Sie sind dafür zuständig, die Temperatur der Mitarbeiter zu messen, Einkaufswagen zu desinfizieren und sicherzustellen, dass sowohl für Kunden als auch für Mitarbeiter alles gründlich desinfiziert wurde», erklärt Grégory Panunzi, Sicherheitsmanager von Auchan Luxemburg. «Diese neuen Pflichten sind inzwischen selbstverständlich geworden», stellt er fest.

Ihre Hauptaufgabe liegt derzeit darin, darauf zu achten, dass die Leute ihre Masken richtig tragen. «Natürlich gibt es immer welche, die sie nicht richtig tragen», erklärt Panunzi.

«Es ist ermüdend, die Leute immer wieder an die Regeln zu erinnern»

Pénélope* arbeitet als Securityangestellte in einer Bank in Luxemburg-Stadt, die Tausende Mitarbeiter beschäftigt. In den Räumlichkeiten müssen die Angestellten in manchen Situationen für einige Minuten ihre Masken tragen, beispielsweise in den Gemeinschaftsräumen. Dennoch halten sich immer wieder Personen nicht an die Regeln. «Sie immer wieder an die Maskenpflicht zu erinnern, ist ermüdend», heißt es seitens der Mitarbeiterin. «Wir sind nicht hier, um Polizei zu spielen. Wir wollen ihnen helfen, sich selbst zu schützen.»

Bezüglich der Sicherheit in Privatgebäuden und Einkaufszentren wurden zu Beginn der Krise verschiedene Ausbildungskurse angeboten. «Alle Mitarbeiter konnten einen kurzen Online-Test durchführen, bei dem ihnen erklärt wurde, wie die Maske aufsetzen ist und wie oft sie sich zum Beispiel die Hände waschen sollten», erklärt Panunzi. Andere Sicherheitsunternehmen, darunter Ace und G4S, entschieden sich für Sensibilisierungskampagnen. Der Schlüssel für einen optimalen Schutz bleibt die Kommunikation. «Es liegt an uns, als Pädagogen, die Kunden an die Regeln zu erinnern, wenn sie sie vergessen», sagt der Sicherheitsmanager abschließend.

* Vorname von der Redaktion geändert

