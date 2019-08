Betroffene zeigen das Chaos nach dem Sturm

Die Rue Neuve und Rue Principale in Petingen, sowie die Rue de la Reconnaissance Nationale in Bascharage und die Avenue du Luxembourg und ihrer Umgebung sind die am stärksten betroffenen Gebiete vom Tornado am vergangenen Freitag. Der Kurs des Tornados wird ersichtlich, wenn man die Schneise der Verwüstung betrachtet. Die Bewohner arbeiteten den ganzen Samstag über hart, um das Chaos zu beseitigen. Ein Haus weckt die Neugierde vieler Autofahrer, die durch den Ort fahren, um die Zerstörung zu sehen. Das Dach ist vollständig verschwunden und offenbart die Wohnzimmer im ersten Stock.

Gleich nebenan arbeitet Daniel Pierrot am Haus seiner Schwiegermutter. Der Mann kann seinen Augen nicht trauen. «Holzbalken sind Hunderte von Metern geflogen. Es ist unglaublich. Ich kam schnell aus meinem Urlaub zurück, um zu helfen. Die Auswirkungen auf die Fassaden sind enorm. Wir haben bereits Stürme in der Region erlebt, aber nie in dieser Größenordnung.»

Dasselbe gilt für Fabio, der seinen Gartenpavillon buchstäblich wegfliegen sah, «was den Pool schwer beschädigte. Aber es ist nichts im Vergleich zu denen, die kein Haus mehr haben.» In Bascharage und Petingen werden die Wiederaufbauarbeiten noch viele Wochen dauern.

(Thomas Holzer/L'essentiel)