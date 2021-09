«Mit Meisch im Amt gibt es keinen Dialog mehr»

Am Vorabend des neuen Schuljahres hat die Gewerkschaft SEW/OGBL deutliche Worte gegen die Bildungspolitik der Regierung formuliert. Durch ihren Vorsitzenden Patrick Arendt kritisierte sie die Regierung dafür, dass sie «alle ihre Reformen ohne Konsultation durchführt. Seit Claude Meisch im Amt ist, gibt es keinen sozialen Dialog zwischen den Partnern mehr, er kennt diese Methode nicht», sagte der Gewerkschafter über seinen zuständigen Minister. Er forderte daher eine «Wiederaufnahme des Dialogs» mit den Gewerkschaften, Lehrern und Eltern.

Jules Barthel, Vizepräsident des SEW/OGBL, zuständig für den Sekundarbereich, kritisierte ebenfalls diese «permanenten vollendeten Tatsachen», auch wenn er einräumt, dass «die Corona-Krise besser lief als in anderen Ländern, dank der Maßnahmen, aber auch und vor allem dank aller Akteure in der Schulgemeinschaft». Inhaltlich stellte er ein Einstellungsproblem für viele Stellen fest, insbesondere für praktische Fächer und IT. «Manche Schulen haben niemanden, der für die IT zuständig ist, weil sie niemanden einstellen können.»

Barthel beklagte einen «Mangel an Attraktivität», der möglicherweise mit «günstigeren Bedingungen im Privatsektor» zusammenhänge. Auch Patrick Arendt will die Attraktivität des Lehrerberufs verbessern: «Wir haben zu wenig Personal und es gibt immer weniger Bewerber, das ist ein schlechtes Zeichen. Wir sehen in diesem Beruf eine Menge Resignation.»

(jg/L'essentiel)