«Die Natur ist stärker als wir»

In der Rue Saint-Ulric wo die Alzette am Mittwochabend über die Ufer getreten war, fiel Angèle weinend in die Arme von Xavier Bettel. Der Premierminister war am Donnerstagmorgen im Grund. Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt seit seiner Entlassung aus dem Krankenhaus war Bettel bei den Opfern des Hochwassers.

«Das ganze Erdgeschoss steht unter Wasser. 130 Quadratmeter unter Wasser. Dort wurde alles gelagert», so Angèle bestürzt, «die Stadtverwaltung war vorbeigekommen und nun tröstet uns auch Herr Bettel, der ein sehr guter Freund ist». Zusammen mit der Bürgermeisterin von Luxemburg, Lydie Polfer, mehreren Stadträten und der Innenministerin Tania Bofferding machte er sich ein Bild von den Schäden.

« Was heute geschieht, darf nicht zum Alltag künftiger Generationen werden »

«Gestern habe ich beschlossen, den Krisenstab zu starten. Es ist wichtig, sich vor Ort ein Bild von der Situation zu machen. In einigen Teilen des Landes steigt das Wasser immer noch. Der materielle Schaden ist enorm. Es ist wichtig, das zu sehen, zu unterstützen, den Menschen zu zeigen, dass sie nicht allein sind. Die Solidarität der Nachbarn zu sehen ist fantastisch. Sie helfen den Rettungskräften, die ihr Möglichstes tun», sagte Xavier Bettel in Gummistiefeln im Gespräch mit den Bewohnern.

«Wir müssen das verhindern. Unsere Regierung hat eine ehrgeizige Politik zum Schutz von Klima und Natur. Sie ist stärker als wir, das können wir sehen. Was heute geschieht, darf nicht der Alltag zukünftiger Generationen werden», fügte er hinzu.

« Es ist noch nicht vorbei »

Für die Bürgermeisterin von Luxemburg waren die Überschwemmungen mancherorts nicht überraschend. Grund, Pfaffenthal und Eich seien bei Regen immer in vorderster Front dabei. «Aber dieses Jahr, und das ist neu, gab es sogar in Merl Überschwemmungen.»

«Der normalerweise ruhige Bach in Merl ist über die Ufer getreten und es gab Menschen, die ihre Häuser nicht mehr verlassen konnten», so Lydie Polfer. Gedenktafeln an einem Haus in der Rue Saint-Ulric erinnern daran, dass die Alzette in den Jahren 1756 und 1806 sogar noch höher gestiegen war.

Innenministerin Taina Bofferding lobte die Arbeit der Polizei, der Feuerwehr und der Dienste, die Tag und Nacht im Einsatz waren. «Es ist wichtig, Solidarität unter den Nachbarn zu zeigen, denn jeder ist betroffen. Fast alle Gemeinden sind betroffen. Wir müssen wachsam bleiben. Die Bevölkerung darf sich keiner Gefahr aussetzen, auch wenn sich die Lage ein wenig beruhigt hat. Es ist noch nicht vorbei.»

