Cactus-​​Gründer Paul Leesch ist tot

Paul Leesch ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Das teilte die Supermarktkette Cactus am Montag in einer Pressemitteilung mit. Der Geschäftsmann aus Luxemburg hatte die Supermarktkette mitbegründet. Leesch wurde am 3. Juli 1929 als Sohn eines Lebensmittelhändlers im hauptstädtischen Bahnhofsviertel geboren, besuchte später das Lycée de Garçons in Limpertsberg und studierte im Anschluss Wirtschaftswissenschaften.

Nach einer Ausbildung in Brüssel kehrte er 1951 nach Luxemburg zurück und unterstützte zusammen mit seinem Bruder Ady seinen Vater Arthur im Lebensmittelgroßhandel Leesch Frères. 1957 eröffnete er sein erstes Einzelhandelsgeschäft in Esch/Alzette. 1967 folgte der erste Cactus-Supermarkt in Bereldingen, bei dem er sich von amerikanischen Märkten und den Migros-Filialen in der Schweiz inspirieren ließ. 1972 eröffnete er sein erstes Einkaufszentrum in Esch-Lallingen. Zwei Jahre später schuf er das Belle Étoile – in nur zwölf Monaten.

Heutzutage gibt es 62 Cactus-Filialen, der Konzern beschäftigt 4400 Mitarbeiter. Im Jahr 2001 übergab Paul Leesch die Leitung an seinen ältesten Sohn Max Leesch und Laurent Schonckert.

(mc/L'essentiel)