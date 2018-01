Luxemburger Film tritt beim «Sundance» an

Der Animationsfilm «Croc-Blanc», eine zu 40 Prozent vom Großherzogtum finanzierte Koproduktion mit Frankreich und den USA, wurde am Sonntag beim «Sundance Film Festival» in Park City erstmals einem großem Publikum vorgeführt.

Der Film greift Jack Londons Geschichte des Wolfs auf, der von einem Paar gerettet wurde und nach und nach zu dessen «bestem Freund» wird. Produziert wurde das Werk komplett in 3D vom Luxemburger Filmemacher Alexandre Espigares, der 2014 für «Mr. Hublot» mit einem Oscar ausgezeichnet wurde.

«Im Konzert der Großen»

Der Film tritt in der Kategorie «Kids» beim Sundance Festivals an. Guy Daleiden, Direktor des Filmfonds, der das Team in die USA begleitete, spricht von einem «Meisterwerk des Kinos». Alexandre Espigares freut sich, in die offizielle Auswahl des «wichtigsten unabhängigen Filmfestivals» aufgenommen worden zu sein: «Die Weltpremiere vor diesem Publikum verleiht dem Film internationale Anerkennung. Damit spielt er im Konzert der Großen mit.»

Apropos Konzert: Der Film wird in Luxemburg erstmals am 9. März in der Philharmonie zu sehen sein. Die Musikalische Untermalung übernimmt dann das Luxemburger Philharmonieorchester unter der Leitung von Gast Waltzing. In die Kinos kommt er am 28. März.





(NC/L'essentiel)