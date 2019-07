Grundwasserspiegel ist ungewöhnlich niedrig

Artikel per Mail weiterempfehlen

Nachdem es im Juni schon rekordverdächtig heiß war und für diese Woche Temperaturen von bis zu 40 Grad vorausgesagt werden, gewinnt das Thema Wasserversorgung weiter an Bedeutung. «Der Grundwasserspiegel ist niedrig. Denn neben der aktuellen Hitze ist auch der Regen im Winter hinter den Erwartungen zurückgeblieben und genau der ist wichtig, um die Reserven wieder aufzufüllen. Das Niveau bleibt aber stabil und aktuell gibt es keinen Anlass zu besonderer Besorgnis», sagt Brigitte Lambert, Abteilungsleiterin der Wasserwirtschaft.

Dennoch sollte kein Trinkwasser verschwendet werden. Einige Gemeinden hatten darum eine Warnung herausgegeben und verboten, Rasen zu sprengen, Fahrzeuge zu waschen oder Schwimmbecken zu füllen.

Kollektivurlaub verspricht Entspannung – auch beim Wasserverbrauch

«Durch den Kollektivurlaub, der an diesem Wochenende beginnt, sollte der Trinkwasserverbrauch um circa zehn Prozent zurückgehen», sagt Brigitte Lambert. Doch auch, wenn aktuell viele Menschen in den Urlaub aufbrechen: Hitze und Wassermangel herrschen in ganz Europa.

Auch in Luxemburg könnten einige Gemeinden Probleme bekommen, «insbesondere solche mit Campingplätzen oder Schwimmbädern», sagt Lambert. Diese müssen möglicherweise Maßnahmen ergreifen. «Aber all das ist eine Frage des gesunden Menschenverstandes. Wir dürfen eben kein Wasser verschwenden, wenn es sehr heiß ist».

(Gaël Padiou/L'essentiel)