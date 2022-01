Motorradfahrer wird bei Kollision schwer verletzt

Am Montagabend hat ein Motorradfahrer in Luxemburg-Stadt schwere Verletzungen bei einem Unfall erlitten. Gegen 19.40 Uhr wurde er in der Rue de Beggen von einem Wagen erfasst, der vom Parkplatz eines Supermarktes auf die Straße fuhr, teilt die Police Grand-Ducale am Dienstag mit.

Der Motorradfahrer wurde beim Aufprall von seinem Gefährt geschleudert, wobei er schwer verletzt wurde. Der Straßenabschnitt war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

(L'essentiel)