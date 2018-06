Hochwasser-​​Alarm an Sauer, Our und Prüm

Flut-Alarm im Grenzgebiet zwischen Luxemburg und Deutschland: «Wir rechnen mit einem Hochwasser wie 2003», hieß es Freitagnachmittag seitens der Kreisverwaltung Trier-Saarburg. An den Flüssen Our, Sauer und Prüm drohte eine Flutwelle. Der Grund: Aus dem Stausee Biersdorf in der Eifel soll aufgrund der starken Regenfälle der vergangenen Nacht Wasser abgelassen werden. Im Dreieck zwischen Echternach, Vianden und Bitburg ist daher mit steigenden Pegelständen zu rechnen. Auch an der Mosel besteht Hochwassergefahr.

Am frühen Abend versuchte der Feuerwehrinspekteur des Eifelkreises Bitburg-Prüm, Jürgen Larisch, zu beruhigen. Es gebe keine Gefahr, die Lage in Biersdorf sei unter Kontrolle. Die Campingplätze in der Region seien frühzeitig evakuiert worden, sagte Landrat Joachim Streit. Der Bitburger Katastrophenschutz hatte Bewohner zuvor vor Hochwasser gewarnt.

Wichteg Informatioun fir Léit un Our an Sauer

Wéinst engem Problem um Stauséi Bitburg(wuel ze vill gereent), muss massiv Waasser ofgelooss ginn. Dofir kennt et elo un der Our an Sauer zu Héichwaasser. Daat esouguer méi staark wéi geduecht. — MeteoRemich (@MeteoRemich) 1. Juni 2018

Video vom Stausee in Biersdorf:

«Keine Flutwellen erwartet»

Der luxemburgische Hochwassermeldedienst wurde indes in Bereitschaft gesetzt. Das Wasserwirtschaftsamt erklärte am Freitag um 16 Uhr, dass besonders an der Untersauer zwischen Minden und Rosport mit Überschwemmungen zu rechnen sei: «Aktuell wird von einem Wasserstand zwischen fünf und sechs Metern in der kommenden Nacht ausgegangen. Das ist vergleichbar mit einem normalen Hochwasser.» Flutwellen werden jedoch keine erwartet, betonen die luxemburgische Rettungsdienste. An der Prüm, einem Nebenfluss der Sauer, ist von einem «100-jährlichen Hochwasserereignis» die Rede.

Die Folgen der technischen Probleme am Bitburger Stausee seien aber nicht ganz einzuschätzen. «Insgesamt zeigen die Pegel eine fallende oder stagnierende Tendenz. An der Our ist in den nächsten Stunden noch mit einer leichten Erhöhung zu rechnen, im Laufe des Abends sollen die Wasserstände aber wieder zurückgehen. Da weiterhin Unwettergefahr durch teils heftigen Starkregen und Hagel besteht, sind schnelle Anstiege am kleineren Gewässer nicht ausgeschlossen.»

Hochwasser in Lünebach im Eifelkreis Bitburg-Prüm:

In lünebach haben wir heute wunderbares Grill Wetter! Dazu sind auch noch Wildtiere aus dem Zoo ausgebrochen... Der Tag ist super! pic.twitter.com/7OI08Kd5NN — Fliesen_Tisch (@Fliesen__Tisch) 1. Juni 2018

