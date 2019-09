Vorsicht vor Falschgeld in Luxemburg

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Polizei bestätigte gegenüber L'essentiel, dass in Luxemburg gefälschte Euro-Banknoten im Umlauf sind. Dies berichtete zunächst das Luxemburger Wort. Hinter den falschen Scheinen stecken Banknoten, die bei der Filmproduktionen verwendet werden.

Das Problem: Die Fakes sind online zu kaufen und das auch noch legal. Im Geschäft eintauschen, darf man sie aber nicht. Die gute Nachricht lautet dagegen: Die gefälschten Banknoten sind ganz einfach zu erkennen, da sie mit dem Hinweis «Filmgeld» gekennzeichnet sind. Dieser steht in der linken Ecke anstelle der Unterschrift des EZB-Präsidenten Mario Draghi und unter der Flagge der Europäischen Union.

Die Banque Centrale du Luxembourg (BCL) meldete in diesem Jahr 15 Fälle, in denen solche Scheine verwendet wurde. Wegen eines Falles wurde bereits Klage eingereicht.

[ALERTE FAUX BILLETS] ⚠️

Des commerçants vosgiens ont eu la désagréable surprise d’être réglés avec des faux-billets qui ne sont que des « MovieMoney », en somme des accessoires de cinéma .

Soyez vigilants lorsque vous réglez en espèces ???? pic.twitter.com/z61gopKQVC — Gendarmerie des Vosges (@Gendarmerie088) August 30, 2019

Das Problem beschränkt sich nicht auf Luxemburg. In ganz Europa kursiert das Filmgeld. Nach Angaben der französischen Polizei sind seit dem Frühjahr «Tausende von gefälschten Banknoten», hauptsächlich 20 und 50 Euro-Scheine im Umlauf. «Diese Scheine tauchten in Europa im April auf. Es begann mit ein paar Exemplaren, jetzt haben wir mehrere tausend», erklärte Divisionskommandant Alain Bateau, stellvertretender Leiter der Zentralstelle zur Bekämpfung von Falschgeld (OCRFM), am Freitag gegenüber der AFP.

Frankreich war als erstes Land der Eurozone von diesem Phänomen betroffen. Das Movie Money kann online «auf chinesischen Websites wie Aliexpress» zu einem lächerlichen Preis gekauft werden, «weniger als 10 Euro pro 100 Exemplare». In Frankreich wurden rund 100 Untersuchungen eingeleitet.

