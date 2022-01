Tampons und Kondome in öffentlichen WCs

«Das wird das Leben für die Frauen besser machen», betont Maurice Bauer, Schöffe für soziale Angelegenheiten der Stadt Luxemburg. Die Hauptstadt stellte am Donnerstag ihre kostenlosen Hygieneartikelspender vor, die im Rahmen eines Pilotprojekts in sieben öffentlichen Toiletten* in der Hauptstadt aufgestellt wurden.

Die Stadtverwaltung orientierte sich dabei an der Gemeinde Walferdingen, die die Initiative bereits im vergangenen Jahr startete. In den Toiletten werden als Notlösung Tampons und Binden angeboten. «Wir wollen eine starke Botschaft senden und das Thema Menstruation enttabuisieren», sagt Bauer. Darüber hinaus werden die Automaten auch Kondome anbieten – zur Empfängnisverhütung und zur Prävention sexuell übertragbarer Krankheiten.

«Es ist auf jeden Fall nützlich»

Die Idee scheint den befragten Bewohnerinnen zu gefallen. «Es ist auf jeden Fall nützlich», freut sich die 20-jährige Maren. «In Deutschland werden in einigen Restaurants Hygieneprodukte verteilt, aber nicht in öffentlichen Toiletten», sagt sie. Auch Tatjana, ist der Meinung, dass man sich so «vor Unerwartetem schützen» kann. Die 40-Jährige merkt jedoch an, dass die Spender optisch überarbeitet werden könnten, da diese «nicht auffällig genug» seien.

Nach einer Testphase von «etwa sechs Monaten» plant die Stadt, das Projekt zu evaluieren, um über mögliche Anpassungen zu entscheiden. Möglicherweise könnte das Projekt auch auf andere öffentliche Toiletten oder andere Orte wie Sportanlagen und Kulturzentren ausgeweitet werden. Ein Pilotprojekt in einer Grundschule und einem Schullandheim ist ebenfalls vorgesehen.

(L'essentiel)