Die Wettbewerbsfähigkeit Luxemburgs leidet

Luxemburg bleibt ein wettbewerbsfähiges Land, fällt aber zurück. Das geht aus dem aktuellen Ranking des Swiss Institute of Management (IMD) hervor, das von der Handelskammer Luxemburg kooperiert. Im laufenden Jahr belegt das Großherzogtum weltweit Platz 12. Ein Jahr zuvor lag es noch auf Platz elf. Singapur und Hongkong liegen im Ranking an der Spitze, noch vor den USA.

Luxemburg profitiert nach wie vor von «qualifizierten Arbeitskräften» und einem «stabilen institutionellen Rahmen», heißt es in der am Dienstag veröffentlichten Studie. Letzterer habe es ermöglicht, soziale und geschlechtsspezifische Ungleichheiten abzubauen. Das Land zieht weiterhin internationale Investitionen an und der internationale Handel läuft gut. Gemessen an der reinen Wirtschaftsleistung liegt Luxemburg auf dem vierten Platz.

Infrastruktur ist Schwachstelle

Die Studie listet jedoch einige Hindernisse für die Wettbewerbsfähigkeit auf. Angefangen bei der Besteuerung, die für Unternehmen und Haushalte zu hoch sei. Auch die durchschnittliche Qualität der Infrastruktur sei eine «Schwachstelle» in der luxemburgischen Wirtschaft, ebenso wie die Lohnkosten, die zu schnell steigen würden. Damit kritisiert die Studie den Mechanismus der Lohnbindung. Schließlich verliert das Land auch aufgrund der Immobilienpreise.

Die Autoren der Studie setzen auf Innovation, um «neue Nischen für Wachstum zu finden». Sie beziehen sich vor allem auf die notwendige Entwicklung der Wissenschaft und dort insbesondere auf Digitalisierung und Big Data.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)