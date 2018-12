Luxemburgs neue Regierung macht sich an die Arbeit

Luxemburg hat eine neue Regierung: Großherzog Henri hat am Mittwochnachmittag das Kabinett von Premierminister Xavier Bettel vereidigt. Der 45 Jahre alte DP-Politiker führt nach 2013 zum zweiten Mal eine Koalition aus seinen Liberalen, der LSAP und Déi Gréng an.

«Es ist stets eine große Ehre, den Eid vor dem Großherzog zu leisten», sagte Premierminister Xavier Bettel beim Verlassen des Palais. Anschließend trat das neue Koalitionsteam erstmals im Rahmen einer Ministerratssitzung zusammen. «Wir wollen, dass es Luxemburg weiterhin gut geht», so Bettel. «Wir verfügen mittlerweile über ein gewisses Know-how, aber ich bin nicht als Premierminister geboren. Auch ich mache Fehler.»

Jüngstes Regierungsmitglied ist Lex Delles (34, DP), der künftig für Tourismus und Mittelstand zuständig sein wird. «Es gibt viel zu tun», sagt der nunmehrige Ex-«Député-Maire». «Sobald der Regierungswechsel vollzogen ist, werden wir hart für unsere Themen arbeiten.»

Taina Bofferding (36, LSAP) leitet künftig die Ressorts Inneres und Gleichstellung von Männern und Frauen. Sie fühle sich «motiviert, entschlossen und sehr geehrt», meinte sie unmittelbar nach ihrer Vereidigung. «Ich bin sehr stolz darauf, in dieser neuen Position zu sein», erklärte Sam Tanson (41, Déi Gréng), künftig Ministerin für Kultur und Wohnungsbau. «Wir alle freuen uns darauf, unserem Land zu dienen.»

Die alte blau-rot-grüne Regierungsmannschaft war am Mittwochvormittag offiziell aus dem Amt verabschiedet worden. Lydia Mutsch, Francine Closener und Nicolas Schmit von der LSAP sowie Guy Arendt und Fernand Etgen von der DP gehören dem Kabinett Bettel II nicht mehr an.

Merci dem @nicolasschmit2, Fernand Etgen, Lydia Mutsch, @FClosener a Guy Arendt fir déi gutt Zesummenaarbecht an de leschte 5 Joer an der Regierung an all Guddes bei hiren neie Missiounen pic.twitter.com/cOESZTWDja