Kartheiser erntet scharfe Kritik für Anfragen

Bereis zum zweiten Mal innerhalb einer Woche wurden die parlamentarischen Anfragen von ADR-Vize Fernand Kartheiser von den jeweiligen Ministern scharf kritisiert. Er hatte zunächst das Comité de liaison pour les étrangers (CLAE) angegriffen, woraufhin Integrationsministerin Corinne Cahen ihn an die Regeln des gemeinsamen Zusammenlebens erinnert hatte.

Anschließend kritisierte Kartheiser das Theaterstück «Ein Känguru wie du», welches Teil des Lehrplans für Schüler im Zyklus 4.2 ist. Das vom deutschen Autor Ulrich Hub als Ode an die Vielfalt geschriebene Stück setzt sich mit dem Thema Homosexualität auseinander. Es handelt von einem Tiger und einem Panther, die mit einem homosexuellen Zirkus-Trainer konfrontiert werden, vor welchem beide flüchten. Als sie dann das Känguru Django treffen, sind beide begeistert und erfahren erst dann, dass es auch homosexuell ist.

Bildungsminister Claude Mersch verteidigt das Stück und glaubt, dass die Schule «auf Grundlage der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ethische Werte vermitteln» soll und findet, dass «Ein Känguru wie du» «Vorurteile, Klischees, Intoleranz und Ausgrenzung» bekämpft. Der Minister erinnerte auch daran, dass die Ideologie der Ausgrenzung die Menschheit zu den schlimmsten Gräueltaten während des Zweiten Weltkriegs geführt hat.

????“All Mënsche gi fräi gebuer, mat gläicher Dignitéit a mat deene selwechte Rechter”

A well all Mënsche gläich sinn, sinn och all Famillje gläich. Et ka weder eng natierlech nach eng onnatierlech Famill ginn. Et gëtt just Familljen. pic.twitter.com/dx028Ox7EQ