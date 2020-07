Verursachen die Tests das Plus an Neuinfektionen?

Die Zahl der im Großherzogtum täglich registrierten Neuinfektionen hat Dänemark vergangene Woche dazu veranlasst, Luxemburg auf eine «schwarze Liste» zu setzen. «Die Einwohner werden in Dänemark nicht mehr frei einreisen können», sagt der LSAP-Abgeordnete Yves Cruchten, der Außenminister Jean Asselborn (LSAP) zu den diplomatischen Initiativen befragte, die derzeit laufen, um etwas an dieser Maßnahme zu ändern.

Für den Außenminister ist klar, dass Luxemburg ein «Opfer» seiner eigenen Test-Strategie ist. «Luxemburg führt durchschnittlich 9582 Tests pro 100.000 Einwohner pro Woche durch, was bei weitem die höchste Anzahl von Tests im Schengen-Raum darstellt», sagte er. In diesem Zusammenhang schrieb der Minister an seine europäischen Amtskollegen und verpflichtete sich,«Erklärungsbemühungen zur Objektivierung der Pandemiezahlen in Luxemburg» zu unternehmen. Das Argument der Test-Strategie passt aber nur teilweise, da die Zahl der durchgeführten Tests vor einem Monat ähnlich hoch war bei gleichzeitig aber zehnmal weniger Neuinfektionen.

Zudem ist Dänemark nicht das einzige Land, das restriktive Maßnahmen gegen Reisende aus dem Großherzogtum ergriffen hat: «Litauen, Estland, Lettland, Irland, Slowenien, Rumänien, Finnland, die Slowakei und auch Zypern», zählt Asselborn die immer länger werdende Liste an Ländern auf. «Auch Norwegen hat gerade eine Quarantänemaßnahme angekündigt.» Außerdem hat Belgien das Großherzogtum als «orangene Gefahrenzone»deklariert.

(th/L'essentiel)