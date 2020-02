Erste Bäume knicken in Luxemburg um

Erste Ausläufer des Sturmtiefs «Sabine», oder «Ciara» wie der Sturm auf Französisch heißt, sind in Luxemburg angekommen. Am heftigsten soll der Wind am frühen Montagmorgen, zwischen 1 Uhr und 9 Uhr, über das Land fegen. Für Sonntag hat der staatliche Wetterdienst die orangene Warnstufe ausgerufen, für Montag gilt die Warnstufe rot. Neben orkanartigen Böen mit Geschwindigkeiten von 120 Stundenkilometern in der Spitze, sagen die Wetterexperten vom Findel auch Starkregen (30 Liter pro Quadratmeter) voraus.

Schon am frühen Sonntagabend waren die ersten Straßen durch umgestürzte Bäume nicht mehr passierbar: Zwischen Vichten und Bissen lag ein großer Nadelbaum auf der Straße und blockierte den CR 306. Die Strecke wurde jedoch bereits geräumt. Zwischen Simmern und Hobscheid liegen einige schwere Äste auf der Straße. Ein Baumstamm, der über der Straße zwischen Vianden und Groesteen (CR322) hängt, sorgt ebenfalls für Gefahr. Zwischen Rambruch und der belgischen Grenze kam es ebenfalls zu Problemen. Betroffen ist auch der CR101 bei Kopstal. Insgesamt sind die Feuerwehren bis 17 Uhr 35 Einsätze gefahren, bis 19 Uhr waren es bereits 182, bis 21 Uhr schon 215. Verletzt wurde nach Angaben des CGDIS bisher noch niemand.

[Situation à 21.00 heures] Le CSU112 a traité 215 interventions depuis minuit, dont 46 pour intempéries. Pas de blessés. pic.twitter.com/Tf7cBNOnd0 — CGDIS (@CGDISlux) February 9, 2020

In Ettelbrück sind die Autofahrer dazu aufgerufen, den Parkplatz Deichwiesen zu räumen, um die Fahrzeuge in Sicherheit zu bringen. Am späteren Abend blockierten umgestürzte Bäume auch die Strecken zwischen Lasauvage und Differdingen sowie zwischen Böwen und Harlingen und bei Hobscheid.

Die Regierung hat derweil den Krisenstab einberufen. Dem Stab gehören neben Vertretern des Hochkommissariats, Feuerwehr, Polizei und der Armee, auch Vertreter der Flugsicherung und des Wetterdienstes an. Die Behörden diskutierten die Risiken, die der Sturm für Häuser, Parks, Wälder und den Straßenverkehr darstellt.

