«Plastikmüll-​​Petition» sammelt 4500 Unterschriften

Die Verwendung von Kunststoffen und die daraus resultierende Verschmutzung durch Abfälle ist ein immer wichtigeres Thema. In der Abgeordnetenkammer in Luxemburg wird diesbezüglich in Kürze eine Debatte stattfinden. Denn die Petition, die zur Reduzierung von Kunststoffverpackungen in Luxemburg aufruft, hat am Donnerstag die Schwelle von 4500 Unterschriften überschritten.

Der Verfasser der Petition bemängelt den übermäßigen Verbrauch von Einweg-Kunststoffen, insbesondere in Supermärkten. In den vergangenen Monaten wurden bereits mehrere Petitionen zu Plastiktüten sowie -verpackungen auf der Website der Abgeordnetenkammer veröffentlicht. In Luxemburg liegt der aktuelle Verbrauch von Plastiktüten im Durchschnitt bei 140 Plastiktüten pro Jahr und Einwohner.

(L'essentiel)