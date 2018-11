Arbeit in Notaufnahmen soll reibungsloser werden

Die Nationale Gesundheitskasse (CNS) entwickelt sich sehr gut. Das ist im Wesentlichen das, was die Akteure des Sektors am Donnerstag auf dem Treffen in Bad Mondorf bekannt gegeben haben. «Die Finanzen der CNS sind solide und garantieren die Nachhaltigkeit des Systems», erklärt Sozialminister Romain Schneider (LSAP). Das Defizit des nächsten Jahres bereitet dem Ministerium keine Sorgen. Viel mehr wurde auf die Reserven von 835 Millionen Euro aufmerksam gemacht. Auch der stellvertretenden Generalsekretär der LCGB, Christophe Knebeler, sieht gelassen in die Zukunft: «Die in den letzten Jahren ergriffenen Maßnahmen haben ihren Preis, das ist uns bekannt.»

Angesichts der Herausforderungen in den kommenden Jahren weisen die Beteiligten auf eine bessere Kostenerstattung für Zahnbehandlungen sowie Sehhilfenleistungen hin. Dies habe nach Ansicht der Gewerkschaften Priorität. «Wir arbeiten daran, es muss den Familien zugute kommen», erklärt Romain Schneider, der die Angelegenheit an die nächste Regierung verweisen wird. Auch eine Verkürzung der Wartezeiten in den Notaufnahmen wird angestrebt, erklärt Anne Calteux, Beraterin des Gesundheitsministeriums.

Außerdem werde an Konzepten gearbeitet, die Berufe rund um die Arbeit in der Notaufnahme attraktiver zu gestalten. Ein weiterer Punkt sei, die Eindämmung von «falschen Notfällen»: Patienten werden zunehmend an niedergelassene Arztpraxen verwiesen, um den Ablauf in den Notaufnahmen so reibungslos wie möglich zu machen und so zusätzliche Wartezeiten zu begrenzen.

(jg/L'essentiel)