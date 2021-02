Tessy von Luxemburg ist wieder schwanger

Auf die Verlobung folgt das nächste freudige Ereignis: Die ehemalige Prinzessin, Tessy von Luxemburg, verkündete am Mittwoch über ihren Instagram-Account, dass sie wieder ein Kind bekommt. In der Bildunterschrift eines Fotos, auf dem sie an der Seite ihres Verlobten die Hände auf den Bauch legt, schrieb sie, dass «der Frühling die perfekte Zeit ist, um zarte Blumen wachsen zu lassen».

Die Ex-Frau von Prinz Louis, dem Sohn von Großherzog Henri, erwartet damit im Alter von 35 Jahren ihr drittes Kind. Gabriel, 14, und Noah, 13, werden in den kommenden Monaten zu großen Brüdern. Tessy Antony aus Nassau hatte Anfang Januar ihre Verlobung mit dem Schweizer Unternehmer Frank Floessel bekannt gegeben.

Die werdenden Eltern leben in London. Tessy und Prinz Louis hatten sich im April 2019 nach zehn Jahren Ehe voneinander getrennt. Nach dem Corona-Jahr 2020, in dem sich auch Tessy mit dem Virus infizierte, beginnt 2021 für Tessy also mit zwei freudigen Ereignissen.

(jw/L'essentiel)