Technische Probleme stören Zugverkehr

Aufgrund eines Infrastrukturproblems (defekte Oberleitungen) in Berchem wurde der Zugverkehr zwischen Luxemburg und Bettemburg in beiden Richtungen eingestellt. Das teilt die CFL am Montagmorgen mit. Die Wartungsteams sind vor Ort, eine normale Wiederaufnahme des Verkehrs wird allerdings erst in einigen Stunden erwartet. Passagiere können in dieser Zeit auf Ersatzbusse zurückgreifen, informiert die CFL.

Auch auf der Strecke zwischen Ulflingen und Gouvy sowie Ettelbrück und Diekirch gibt es aktuell Infrastrukturprobleme. Demnach solle man auch hier mit Störungen des Verkehrs rechnen, wird weiter gewarnt.

Informationen zu den Fahrplänen finden Fahrgäste auf der CFL-Website oder der CFL-Mobil-App.

(L'essentiel)