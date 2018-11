Ermittlungen zu tödlichen Polizeieinsätzen dauern an

Gleich zwei Menschen starben bei Polizeieinsätzen im April dieses Jahres: Am 11. April schoss ein junger Polizist im Bonneweg auf einen flüchtenden Autofahrer, der direkt auf ihn zuhielt. Der Mann wurde getroffen und starb noch an der Unfallstelle. Am 14. April kollidierten zwei Streifenwagen bei dem Versuch, einen flüchtenden Fahrer abzufangen. Die Kollision war so heftig, dass für einen Polizisten jede Hilfe zu spät kam, seine Kollegin wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Parlamentsabgeordnete stellten daraufhin im Juni das bis dato anhaltende Schweigen der Staatsanwaltschaft zu diesen beiden Fällen infrage. Die Generalstaatsanwältin gab jedoch nicht nach und stützte sich darauf, dass die Untersuchung noch nicht abgeschlossen sei. Gleichzeitig nutzt sie die Gelegenheit, um sich auf ihr bestehendes Recht zu stützen und an den Grundsatz der Gewaltenteilung zu erinnern.

Sieben Monate nach den beiden Einsätzen fragte L'essentiel erneut bei der Staatsanwaltschaft an, die erneut mit einem «Die Untersuchung läuft» antwortete. Auch Pascal Ricquier, Präsident der Polizeigewerkschaft SNPGL, kann keine neuen Erkenntnisse liefern. «Ja, wir möchten, dass es schneller geht, aber so ist es nun mal. Es gibt eine Anweisung und wir müssen warten», erklärte er.

«Unser Kollege wird im Fall Bonneweg durch seinen Anwalt vertreten, daher hat sich die Gewerkschaft aus dem Fall zurückgezogen. Aber wir unterstützen unseren jungen Kollegen», sagt der SNPGL-Präsident. Der Anwalt des Beamten, Philippe Penning, erklärte, dass sein Mandant «sich nicht äußern möchte».

