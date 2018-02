Grevenmachers Ex-​​Bürgermeister ist tot

Artikel per Mail weiterempfehlen

Robert «Roby» Stahl starb in der Nacht von Freitag auf Samstag im Alter von 74 Jahren. Das gab die DP am gestrigen Samstag via Facebook bekannt.

Der Politiker war insgesamt zwölf Jahre im Amt des Bürgermeisters. Im Februar letzten Jahres wurde Roby Stahl vom Gemeinderat einstimmig zum Ehrenbürgermeister der Gemeinde Grevenmacher ernannt.

