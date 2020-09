In Luxemburg gibt es die wenigsten Tötungsdelikte

Tötungsdelikte sind in Luxemburg eine Seltenheit. Dies geht aus einer Eurostat-Studie aus dem Jahr 2017 hervor, die am Mittwoch vorgelegt wurde. Demnach liegt Luxemburg bei den Tötungsdelikten europaweit an letzter Stelle – bei weitem. Mit 0,2 Tötungsdelikten pro 100.000 Einwohner wird das Großherzogtum ganz hinten gelistet, hinter Deutschland und Irland, die immer noch doppelt so viele Morde im Verhältnis zählen (0,4).

Obwohl es auch im Großherzogtum Gewalt und Kriminalität gibt, behauptet sich das Land dennoch als eines der sichersten der Welt. Zumal die Eurostat-Zahlen die viel größere Tagesbevölkerung Luxemburgs nicht berücksichtigt.

Nach den neuesten Zahlen der Polizei wurden 2019 im Großherzogtum vier Tötungsdelikte (drei Morde und ein Attentat) verübt.

Am oberen Ende der Statistik hält Lettland den traurigen Rekord von 3,75 Morden pro 100.000 Einwohner, vor Litauen (2,82) und Estland (2,28). Die baltischen Länder gelten somit als die gefährlichsten Länder Europas.

Gefährlicher als unsere Nachbarn: Frankreich liegt mit einer Tötungsrate (0,5), die kaum höher ist als die deutsche, am unteren Ende der Rangliste und unter dem europäischen Durchschnitt (0,8). Zumindest, wenn man die Überseeregionen um Mayotte (5,3) oder Französisch-Guyana (4,3) ausklammert.

Wesentlich gefährlicher scheint das Leben in Belgien. Mit 1,1 Tötungsdelikten pro 100.000 Einwohner rangiert das Land in der EU auf Platz acht, in Westeuropa auf Platz eins.

(th/L'essentiel)