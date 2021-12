Pflegekräfte rufen erneut zur Impfung auf

Die Mitarbeiter des Centre Hospitalier du Nord (CHdN) veröffentlichten am Donnerstag einen neuen Aufruf zur Impfung in den sozialen Netzwerken. Der Schnappschuss zeigt einen Teil des Personals, das sich (mit Masken) im Eingangsbereich des Krankenhauses versammelt hat. Die Personen halten Schilder mit den Aufschriften «Impfewierkt» (Impfungen wirken) und «Yes we care» (Ja, wir kümmern uns).

Mit dieser Botschaft, die seit einigen Wochen regelmäßig in Erinnerung gerufen wird, will das Pflegepersonal an die Bedeutung der Impfung gegen Covid-19 erinnern. In den Krankenhäusern waren laut der letzten Wochenbilanz 29 von 47 auf der Normalstation aufgenommenen Patienten (61 Prozent) und 13 von 19 auf der Intensivstation aufgenommenen Personen (68 Prozent) nicht geimpft. Die Ungeimpften sind also im Krankenhaus weit in der Mehrheit, obwohl sie nur etwas mehr als 30 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachen.

Die Impfpflicht wird Teil kommender Debatten sein. Premierminister Xavier Bettel (DP) reichte am Mittwoch einen Antrag auf eine Konsultationsdebatte in der Abgeordnetenkammer zu diesem Thema ein. Er möchte, dass diese Diskussion in einer Plenarsitzung ab dem 7. Januar stattfindet.

(L'essentiel)