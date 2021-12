Wie in vielen Ländern trugen auch in Luxemburg einige Impf- und Corona-Maßnahmen-Gegner am Samstag einen gelben Stern und hielten Slogans hoch, die die Politik der Regierung mit der des Nazi-Regimes gleichsetzten. Die «Fondation luxembourgeoise pour la Mémoire de la Shoah» bezeichnete dies in einer Erklärung als «Inakzeptable Verdrehung der Vergangenheit», die den Holocaust nicht nur banalisiere, sondern auch zu einer Verzerrung der Geschichte beitrage.

Die Stiftung erinnert daran, «dass das Nazi-Regime den Judenstern zur Rassenverfolgung einsetzte, die darauf abzielte, ein ganzes Volk auszulöschen». Sie forderte «alle auf, sich diesen unerträglichen Entgleisungen entschieden entgegenzustellen». Die Geschichte habe gezeigt, dass Tragödien mit Worten beginnen und mit Taten enden, heißt es in der Stellungnahme.

In Deutschland kann der Missbrauch des Davidsterns durch Impf-Gegner nach Urteilen in Bayern und Karlsruhe strafrechtlich verfolgt werden, wie die Süddeutsche Zeitung berichtet.

(L'essentiel)