Subventionen für Photovoltaik verlängert

Wer in diesem Jahr in die Photovoltaik investiert hat, kann beruhigt sein. Die von der Regierung eingerichtete Beihilferegelung, die am 31. Dezember auslaufen sollte, wird wegen der Corona-Krise um drei Monate bis einschließlich 31. März 2021 verlängert, so Energieminister Claude Turmes (Déi Gréng) am Mittwoch in einer parlamentarischen Antwort auf eine Anfrage der CSV-Abgeordneten Martine Hansen. «Die einmonatige Schließung der Baustellen und die möglichen Probleme und Verzögerungen in der Produktions- und Lieferkette sind berücksichtigt worden», erklärt der Energieminister.

Zur Erinnerung: Die Einspeisevergütung für Solarenergie wurde 2019 für Besitzer von Photovoltaikanlagen, insbesondere für Privatpersonen, erhöht. Dieser Vorstoß der Regierung für Solarenergie scheint Früchte getragen zu haben. Die Energie-Produktion von Photovoltaik-Anlagen im März-April ist somit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 42 Prozent gestiegen, teilte das Energieministerium im vergangenen Monat mit.

(L'essentiel)