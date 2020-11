Regierung bleibt ihrer Corona-​​Marschroute treu

Die zweite Welle ist im vollem Gange, die Opposition zeigt sich kritisch gegenüber dem Kurs der Regierung und besorgte Bürger rufen nach einem erneuten Confinement. Trotzdem bleibt die Luxemburger Regierung ihrer Linie treu und hält an den bisher geltenden Maßnahmen fest. «Für Donnerstag ist kein Regierungsrat vorgesehen. Der nächste reguläre Rat findet Freitag statt. Auch die Gesundheitsministerin plant keine Konferenz. Allerdings kann sich das auch ganz schnell ändern», heißt es aus Regierungskreisen.

Das hänge von verschiedenen Indikatoren ab: Der Positivitätsrate, der Viruskonzentration im Abwasser oder der Situation in den Krankenhäusern. Dinge die «sieben Tage in der Woche und 24 Stunden am Tag überwacht» würden. Am Mittwoch habe die Situation noch als überschaubar gegolten.

Wenn einer der Faktoren aber in den roten Bereich gerät «ist die Regierung bereit, sofort zu reagieren», versichert die Quelle. Und das noch vor den« zehn bis 15 Tagen, die notwendig wären, um den Effekt der seit vergangenen Donnerstag geltenden Ausgangssperre zu messen.» Möglich seien dann eine verschärfte Ausgangssperre, ein leichtes oder sogar striktes Confinement – ausgeschlossen sei keine der Optionen. Die Regierung habe über ihren Krisenstab unterdessen ein offenes Ohr für die Kritiker in der Opposition und sei sich bewusst, «dass die Bevölkerung besorgt ist».

(nm/L'essentiel)