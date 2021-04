Ein Lkw lädt demnächst Elektrobusse auf

Der nächste Schritt in Sachen Elektromobilität: Sales-Lentz hat am Donnerstag einen Lkw vorgestellt, an dem bis zu zehn Elektrobusse gleichzeitig aufgeladen werden können. «Mit diesem mobilen Schelllademodul erreichen wir auch Busse, die nicht in der Nähe einer Ladestation sind. Beispielsweise, wenn die Fahrer eine Pause auf einem Parkplatz machen», sagt Georges Hilbert, Geschäftsführer des Transportunternehmens aus Niederkerschen.

Der Lkw kann 2,1 Megawattstunden speichern und liefert den Bussen innerhalb einer halben Stunde eine Reichweite von etwa 170 Kilometern. «Das macht uns sehr flexibel, was den Ladevorgang angeht», ergänzt Hilbert.

60 vollelektrische Busse

Die «Mobile High Power Charge», die auf dem Lkw verbaut ist, ist eine Sonderentwicklung der deutschen Firma ADS-TEC, die als Pionier auf diesem Gebiet gilt. «Unter all unseren Kunden auf der Welt, die auch in den USA, den arabische Ländern oder Skandinavien sitzen, ist Sales-Lentz der am weitesten fortgeschrittene bei diesem Projekt» erklärt, Volker Winter, Vertriebsleiter bei ADS-TEC. Wie teuer die Entwicklung des Lkw war, wollte er nicht sagen. Nur so viel: «Die Kosten liegen bei mehr als einer Million Euro, aber unter zehn Millionen», so Winter weiter.

Sobald die Auswertungen abgeschlossen sind, sollen die Geräte, «die auch in den ländlichen Gebiete im Norden des Landes eingesetzt werden können, die Ladeinfrastruktur von Sales-Lentz im Jahr 2022 komplettieren. Der Busbetreiber hat 60 vollelektrische Busse in seiner 620 Fahrzeuge starken Flotte. 75 E-Busse sollen innerhalb der nächsten acht Monate eintreffen.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)