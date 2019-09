Viele neue Petitionen nach den Ferien

«Nach den Ferien gibt es noch viele Texte zu analysieren», sagt Nancy Arendt, Vorsitzende des Petitionsausschusses im Abgeordnetenhaus nach der Sommerpause der Chamber. Die Mitglieder mussten in der Sitzung am Mittwoch 45 Texte analysieren, von denen 25 validiert wurden. Was die anderen betrifft, so müssen 14 neu formuliert werden, zwei stehen noch aus und vier wurden als zu diskriminierend oder nicht im allgemeinen Interesse abgelehnt.

Ein Text fordert die Genehmigung von Dashcams, den an der Windschutzscheibe installierten Kameras, die während der Fahrt ununterbrochen mitfilmen. Eine solche Maßnahme könnte es den Gerichten ermöglichen, die Aufnahmen bei Verkehrsunfallen als Beweismaterial zu nutzen. «Dieses Thema kommt immer wieder auf den Tisch», erklärt Nancy Arendt, «aber bisher hat keine der Dashcam-Petitionen die erforderlichen 4500 Unterschriften erhalten.»

Auch der Index ist ein Thema, welches Petitionen hervorbringt. So fordert eine, dass die Immobilienpreise in die Berechnung einbezogen werden, was derzeit nicht der Fall ist. Eine weitere Forderung lautete, die Familienzulagen rückwirkend an den Index anzupassen. Zum Thema Familienpolitik schlägt eine Petition vor, dass der Unterhalt nicht gezahlt werden soll, wenn das profitierende Elternteil mit den Kindern im Urlaub ist. Darüberhinaus ging es um «Briefkastenfirmen», Einschulungsverfahren, die Waldfläche, den Bau von Radwegen und Boni für Gebrauchtwagen. Die Texte werden in Kürze auf der Website der Chamber zur Unterzeichnung vorliegen.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)