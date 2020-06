Autokino in Capellen begeistert die Filmfreaks

In Corona-Zeiten erleben die Autokinos eine Renaissance. So auch auf dem Parkplatz eines Baumarktes in Capellen, wo am Montag die Helden der Neuauflage des Disney-Klassikers «Der König der Löwen» ihren fröhlichen Song «Hakuna Matata» anstimmten.

Der Parkplatz war fast voll. Von den insgesamt 130 Stellplätzen waren zum Beginn des Films etwa 100 besetzt. Den Ton bekamen die Besucher über ihr Autoradio. Sie mussten lediglich eine bestimmte Frequenz einstellen. Popcorn, Chips und Softdrinks konnten über das Smartphone bestellt werden. Wegen der hohen Temperaturen waren viele Fenster geöffnet. Einer der Busucher hatte sogar eine Matratze mitgebracht, die er auf das Dach seines Wagens gelegt hatte.

«Für die Kinder ist das eine super Erfahrung. Ohne das Coronavirus hätten wir wohl nie auf dem Parkplatz eines Baumarktes einen Film gesehen. Es ist einfach großartig», sagte Rick aus Ulflingen. Jean-François war sich am Ende sicher: «Es gibt einem ein Stückchen Lebensqualität zurück.» Die Gemeinde Mamer organisiert das Autokino noch bis Juli. Das Programm ist auf ihrer Homepage zu finde.

(fl/L'essentiel)