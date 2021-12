Santé meldet erste Daten zu Impfstoff-​​Nebenwirkungen

Das Gesundheitsministerium in Luxemburg hat in enger Zusammenarbeit mit dem Regionalen Zentrum für Pharmakovigilanz in Nancy die in Luxemburg gemeldeten Nebenwirkungen von Corona-Impfstoffen zusammengefasst und veröffentlicht. Die im Bericht dargestellten Informationen beziehen sich demnach auf vermutete Nebenwirkungen, die nach der Impfung beobachtet wurden, aber nicht unbedingt mit dem Impfstoff in Verbindung stehen oder auf ihn zurückzuführen sind, wie die Santé mitteilt.

Der Verdacht auf eine Nebenwirkung nach einer Impfung impliziere demnach nicht zwangsläufig einen kausalen Zusammenhang. Um diesen belegen oder eben widerlegen zu können seien weitere Analysen erforderlich, heißt es.

Bis zum 29. November haben demnach 456.942 Personen 917.463 Dosen des Impfstoffs von Pfizer erhalten. Aus den Daten gehe nun hervor, dass diese Impfungen in 2016 Fällen zu Nebenwirkungen führten (76 im November), also 0,22 Prozent. 1565 dieser Fällen seien «nicht schwerwiegend» gewesen (Etwas Fieber, Kopfschmerzen oder auch Verdauungssymptome). «Diese Reaktionen sind normal und deuten auf eine Aktivierung des Immunsystems hin», so die Santé. «Sie klingen in der Regel innerhalb weniger Tage wieder ab».

125 Krankenhaus-Einweisungen

Allerdings wurden 451 der Fälle (22,37 Prozent), in denen Nebenwirkungen auftraten, als «schwerwiegend» eingestuft. Wenn auch die meisten von ihnen (297) nicht wirklich klinisch schwerwiegend, handle es sich um Fälle mit grippeähnlichen Symptomen, die eine vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit zur Folge gehabt hätten oder man kurzzeitig das Haus nicht verlassen konnte. Daher wurden sie als schwerwiegend erfasst.

In 125 Fällen war der Mitteilung zufolge eine Krankenhauseinweisung erforderlich, in 18 Fällen war die Situation demnach lebensbedrohlich und elf Personen seien gestorben. Bei all diesen Fällen sei ein möglicher Zusammenhang mit dem Impfstoff nicht erwiesen.

Im November seien 21 schwere Fälle gemeldet worden, von denen zehn medizinisch bedeutsam waren und die alle die Impfstoffe von Pfizer oder Janssen betrafen. Todesfälle oder lebensbedrohliche Erkrankungen wurden demnach im November nicht gemeldet. Dem Bericht zufolge habe AstraZeneca seit Beginn der Impfung mit drei Fällen von Nebenwirkungen pro 1000 Impfungen die meisten Probleme verursacht.

(L'essentiel)