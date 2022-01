Expertenrat bezieht Stellung zur Impfpflicht

Sollte die Impfung gegen das Coronavirus verpflichtend sein? Wenn ja, soll die Impfpflicht für alle Menschen gelten, nur für bestimmte Berufe oder ab einem bestimmten Alter? Die Idee einer Impfpflicht in Luxemburg wurde in den vergangenen Wochen viel diskutiert und wirft nicht weniger Fragen auf. Bevor am Mittwoch die Konsultationsdebatte in der Chamber stattfindet, gibt am Freitag der von der Regierung betraute Expertenrat eine Stellungnahme zur Impfpflicht ab.

Ab 16 Uhr wird die fünfköpfige Expertengruppe um Dr. Vic Arendt, Infektiologe am CHL, Dr. Claude Muller, Experte für Virologie und Immunologie, Dr. Gérard Schockmel, Spezialist für Infektionskrankheiten, Dr. Thérèse Staub vom CHL sowie Dr. Paul Wilmes von der Universität, ihr Gutachten vorstellen.

Ob sich die Expertengruppe der Ärztevereinigung oder auch dem Dachverband der Pflegedienstleister (Copas) anschließt, die eine Pflichtimpfung für alle befürworten, bleibt abzuwarten, kann aber auf unserer Website per Video-Livestream verfolgt werden.

(L'essentiel )