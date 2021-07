Wohin muss ich mich für die Fluthilfe wenden?

Wer muss sich wo melden, um an die zugesagte Fluthilfe der Regierung zu kommen? Und was sind die Bedingungen? Dazu hat das Innenministerium nun ein Rundschreiben herausgegeben. Für betroffene Kommunen, Einwohnerinnen und Einwohner, Unternehmen oder Landwirtschaftsbetriebe gibt es unterschiedliche Anlaufstellen, ebenso für Anträge auf Kurzarbeit wegen Überschwemmungen. Hier ein Überblick:

Kommunen...

...können ihre Anträge elektronisch unter der Mailadresse intemperies@mi.etat.lu bei dem Innenministerium einreichen. Die Gemeinden sind verpflichtet Kostenvoranschläge zu übermitteln, damit das Innenministerium die mögliche Erstattung beurteilen kann. Schäden, die von einer Versicherungsgesellschaft oder einer anderen staatlichen Stelle gedeckt wurden, sind ausgeschlossen. Die Frist geht aktuell bis

Privathaushalte...

...können ihre Anträge beim Ministerium für Familie, Integration und die Großregion einreichen. Die genauen Bestimmungen und das Formular gibt es hier bei Guichet.lu. Annahmeschluss für Anträge ist der. Bei weiteren Fragen können sich Betroffene telefonisch an (+352) 247-86523 oder per Mail an secretariatsolidarite@fm.etat.lu wenden.

Unternehmen...

...wie Handwerks-, Gewerbe-, Tourismus- oder Industriebetriebe, können beim Wirtschaftsministerium finanzielle Unterstützung beantragen. Die Details gibt es hier . Unternehmen, die wegen der Überschwemmung ganz oder teilweise an ihrem normalen Betrieb gehindert sind, können entsprechend dem System zurbei höherer Gewalt diese beantragen. Weitere Informationen dazu gibt es beim Comité de conjoncture unter (+352) 8002 - 9191 oder emploi@eco.etat.lu . Der Kurzarbeitsantrag muss bis zumüber den elektronischen Assistenten bei Guichet.lu gestellt werden. Eine entsprechende Hilfsseite auf Deutsch ist noch in Arbeit.

Landwirtschaftliche Betriebe...

...erhalten mögliche Beihilfen vom Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau und ländliche Entwicklung. Um den Schaden zu ermitteln und eine Entschädigung zu beantragen müssen sich Landwirtean die Verwaltung für technische Dienste der Landwirtschaft (ASTA) wenden. Die Telefonnummer lautet (+352) 457172-1.Für die Kantone Mersch, Wiltz, Redingen, Clerf, Vianden und Diekirch ist der Regionaldienst Nord zuständig. (Tel: (+352) 803393-1, Mail: circ.diekirch@asta.etat.lu ). Dort müssen betroffene Landwirte dieses Formular ebenfalls bis zumausgefüllt einschicken.

