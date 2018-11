So hat Mobbing-​​Opfer Lucie ihre Schulzeit erlebt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Lucie (Name von der Redaktion geändert) wurde bereits als Kind gemobbt. «Ich war eine gute Schülerin. Aber das ständige Lästern über mein Aussehen hat mich komplett aus der Bahn geworfen», meint die heute 18-Jährige. Für Lucie war der morgendliche Gang zur Schule immer wieder aufs Neue eine Qual. Im Alter von 13 Jahren, fiel es ihr besonders schwer, am Morgen aufzustehen. «Ich konnte es einfach nicht mehr ertragen, verspottet zu werden. Meine Sachen wurden zum Beispiel gestohlen oder versteckt. Ständig provozierten mich meine Mitschüler oder machten sich über mich lustig», erzählt Lucie.

Einige Schüler seien sogar so weit gegangen, Bosheiten auf ihre Schulsachen zu krizzeln. Die Folge: Lucie distanzierte sich immer mehr von ihren Mitschülern, schwänzte den Unterricht und musste aufgrund der häufigen Fehlzeiten schließlich das Lyzeum verlassen. Was für viele nur ein kleiner Scherz ist, hat für die Opfer häufig ernsthafte Konsequenzen. «Ich konnte nicht mehr in den Spiegel schauen», sagt Lucie. Sie habe schließlich jegliches Selbstvertrauen verloren, damit begonnen, sich selbst zu verletzen und sogar versucht sich das Leben zu nehmen.

Jetzt, einige Jahre später, ist Lucie nicht nur von ihren Mitschülern enttäuscht, sie gibt auch den Lehrkräften eine Mitschuld. Denn ihre Lehrer seien in den meisten Situationen «in keinster Weise hilfreich gewesen». Mittlerweile besucht Lucie eine andere Schule. Auch dort haben die Hänseleien nicht aufgehört. «Es wird sich weiterhin über mein Aussehen lustig gemacht. Aber ich habe jetzt einen besseren Freundeskreis und versuche mein Selbstvertrauen zurückzugewinnen», verrät sie. Am Donnerstag, dem nationalen Tag gegen Mobbing, wollen Schulen auf die Problematik aufmerksam machen.

(Ana Martins/L'essentiel)