Luxemburg liefert Waffen nach Kapverden

Wie aus einer parlamentarischen Antwort des Verteidigungsministers François Bausch an den Abgeorndeten Fernand Kartheiser (ADR) hervorgeht, liefert das Großherzogtum militärisches Equipment nach Kapverden. So sollen insgesamt vier Wagen, 35 Gewehre und 35 Sicherheitswesten in das Land geliefert worden sein.

Hierzu hatten Luxemburg, die Kapverden und auch Portugal im August 2018 eine «Déclaration conjointe» über die trilaterale Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich unterzeichnet. Im Zuge dessen wurde dann im Dezember eine «Convention de coopération et de financement» zwischen Luxemburg und den Kapverden unterzeichnet, um den militärischen Bedarf des Landes ermitteln zu können. Während dieser ersten Phase kam es dann im Januar 2019 zu den Lieferungen.

«Sinn und Zweck ist es die verschiedenen Verkehrsrouten rund um die Kapverden zu stoppen.»

«Die Kapverden hatten zu diesem Zeitpunkt noch nicht die nötige Expertise und das Equipment, um ihre maritime Sicherheit zu gewährleisten, wie es nötig wäre», schreibt Bausch in seiner Antwort. Luxemburg und Portugal unterstützten die Kapverden in diesem Prozess. Über die Kapverden führten auch verschiedene Wege Richtung Europa. Durch die Lieferung hoffe man, dass die Kapverden ihren Bedarf in diesem Bereich der maritimen Sicherheit erfüllen können. «Sinn und Zweck ist es die verschiedenen Verkehrsrouten rund um die Kapverden zu stoppen.»

Bekämpfung des Drogenhandels

Eine Vorlage des Kaderdokuments bei der Chamber sei nach Angaben von Bausch nicht nötig gewesen, da es sich um eine Deklaration handelt und nicht um eine internationale Abmachung. Deklarationen würden in der Regel nicht ratifiziert. Bei der Lieferung habe es sich zudem um eine unilaterale Geste gehandelt, das Material sei deklassifiziert gewesen und ohne finanzielle Gegenleistung geliefert worden.

Im August hatte damals Étienne Schneider während eines Amtsbesuchs vor der afrikanischen Küste eine Erklärung zur Zusammenarbeit unterzeichnet. Schwerpunkt dieser sollte die Bekämpfung des Drogenhandels vor der afrikanischen Küste sein. Bis 2020 werde Luxemburg ausrangierte Ausrüstungsteile an die kapverdische Küstenwache liefern.

(L'essentiel)