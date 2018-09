Artikel per Mail weiterempfehlen

L'essentiel: Wie verläuft Ihre erste Schwangerschaft? Natascha Bintz: Großartig! Besser, als ich gedacht hätte. Die Geburt ist für Ende Oktober geplant. Es wird ein Mädchen sein. Ich habe bereits den Namen ausgesucht, werde ihn aber nur nach der Geburt bekanntgeben (lacht).

Sie haben sich entschieden, ein Kind allein zu bekommen. Eine Entscheidung, die mit viel Verantwortung einhergeht.

Ja, ich hatte schon seit langem den Wunsch, Mutter zu werden, war jedoch nie lange genug in einer Partnerschaft. Eines Tages habe ich entschieden, dass die Zeit gekommen war. Ich wollte nicht auf jemanden warten müssen, um die Mutterschaft zu kennen.

Was haben Sie sich zu diesem bestimmten Punkt gedacht?

Es ist besser, allein zu sein, als in schlechter Gesellschaft. Das Gleiche gilt auch für Eltern. Ich war zehn Jahre alt, als meine Mutter ging. Es kommt gar nicht in Frage, meinem Kind die Scheidung seiner Eltern oder eine giftige Beziehung zuzufügen. Das hinterlässt nämlich immer Spuren.

Sie haben sich auch dafür entschieden, offen über diese Schwangerschaft zu reden.

Als ich meine Schwangerschaft auf Instagram angekündigte, nahmen viele allein stehende Frauen mit mir Kontakt auf, um mir Fragen zu stellen oder um mir ihre Geschichten zu erzählen. Diese allein erziehenden Mütter werden nicht genug unterstützt. Ich spreche sowohl im Namen dieser Frauen als auch im Namen der allein erziehenden Väter und will ihnen Kraft geben.

Und ein paar Ratschläge...

Spazieren gehen, Sport treiben, reisen: Es ist unheimlich wichtig, während der Schwangerschaft aktiv zu bleiben. Man muss sich einfach trauen! Mir persönlich ging es noch nie so gut. Es gibt nichts Schöneres als eine schwangere Frau.

Wie steht es mit Ihren Projekten?

Bevor ich schwanger wurde, stand meine Karriere immer im Vordergrund. Nun werde ich mich zu 100 Prozent auf meine Rolle als Mutter konzentrieren. Zumindest bis Ende nächsten Jahres. Ich werde jedoch bestimmt mit neuen Ideen zurückkommen.

Soll das heißen, dass das Miss-Luxemburg-Abenteuer endgültig vorbei ist?

Absolut. Ich habe das Komitee verlassen, um mich um mein Kind zu kümmern.

(Thomas Holzer/L'essentiel)