Sechs Spielzeuge wurden als gefährlich eingestuft

Von einem Budget von mehreren tausend Euro für Spielzeug können Kinder oft nur träumen. Für das l’Institut luxembourgeois de la normalisation de l’accréditation de la sécurité et qualité des produits et services (Ilnas) ist das Realität. Denn das Institut ist Qualitätsprüfer im Bereich Kinderspielzeug.

31 verschiedene Produktbereiche testen sie – und gehen dabei oft nicht gerade zimperlich mit Teddybär und Co. um. «Die Unbedenklichkeit von mehr als 200 Spielzeugen wird jedes Jahr getestet», sagt Alexis Weber, Abteilungsleiter bei Ilnas, «wobei der Schwerpunkt auf der Weihnachtszeit liegt.»

Dabei werden chemische Tests vom Laboratoire national de santé und mechanische Tests vom Ilnas selbst durchgeführt. Luxemburg arbeitet in diesem Bereich auch eng mit anderen EU-Ländern zusammen, insbesondere was ein gemeinsames Warnsystem anbelangt.

Fünf Prozent aller Spielzeuge müssen wieder vom Markt

Allein im Jahr 2018 konnte Ilnas bereits sechs gefährliche Spielzeuge melden: «Aber diese Zahl kann noch steigen», sagt Simone Wagner, Leiterin der allgemeinen Produktsicherheit. So werden etwa fünf Prozent aller getesteten Spielzeuge wieder vom Markt genommen.

In diesem Jahr standen die sogenannten Squishies im Zentrum der Aufmerksamkeit: «Das sind Schaumstoff-Spielzeuge, die man zusammenpressen kann und die nach dem Loslassen wieder in ihre ursprüngliche Form zurückkehren.» Sie hätten oft die Form von Tieren, Kuchen oder Eis und wären somit sehr attraktiv für Kinder unter drei Jahren. «Wir haben jedoch beobachtet, dass sich Partikel von ihnen ablösen. Das ist nicht in Ordnung», erklärt Wagner.

(Séverine Goffin/L'essentiel)