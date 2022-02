Luxemburg geht beim Tierwohl in der EU voraus

Das Großherzogtum geht beim Tierschutz in der EU voran. Im Sinne des Tierwohls verbietet Luxemburg ab 1. März 2022 den Export lebender Tiere zur Schlachtung – mindestens ein Jahr vor der EU. Diese Grundsatzentscheidung ist in Europa wegweisend, erklärt das Landwirtschaftsministerium in einer Mitteilung, auch wenn in den vergangenen fünf Jahren ohnehin nur 271 luxemburgische Rinder zur Schlachtung in Drittländer exportiert wurden.

Allerdings müsse «die hochwertige nachhaltige Landwirtschaft, die wir anstreben, nach den höchsten Tierschutzstandards streben», erklärt Landwirtschaftsminister Claude Haagen. Das neue Verbot sei nicht nur die Verteidigung des Tierschutzes, sondern entspreche zudem den Erwartungen des Agrarsektors und der Bürger, die sich um würdige Lebensbedingungen für alle Tiere bemühen.

Transportwege zu den Schlachthöfen minimieren

Die Entscheidung ziele darauf ab, auch andere europäische Länder noch vor der Frist 2023 zu solidarisieren, bis zu der die EU Kommission die Rechtsvorschriften über den Transport lebender Tiere überarbeiten will. In diesem Zusammenhang sollen auch die Transportwege zu den Schlachthöfen begrenzt werden, wie es Luxemburg im Rat der europäischen Landwirtschaftsminister schon seit langem fordere.

Auch die jüngste Petition der Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren fordert, die Schlachtung von luxemburgischem Vieh in Schlachthöfen zu verbieten, die nicht nach EU-Standards zugelassen sind. Minister Claude Haagen will sich demnach im Rat für ein harmonisiertes Exportverbot von Tieren zu Schlachthöfen in Drittländern einsetzen.

(L'essentiel)