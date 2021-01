«Rafael war ein ruhiger und gelassener Typ»

Der Tod von Rafael hat das Lycée technique de Bonnevoie (LTB) tief erschüttert. Mehrere Jahre war der junge Mann, der am Dienstagabend mit einem Messer getötet worden ist, dort zur Schule gegangen. «Ich kannte ihn seit wir Kinder waren. So wie die meisten Leute hier», erzählte einer der Schüler L'essentiel.

Neben dem Schmerz, den der Tod des 18-Jährigen auslöste, ist auch das Unverständnis angesichts einer solchen Gewalttat groß. Niemand an der Schule kann sich vorstellen, weshalb die mutmaßlichen Täter sich mit ihm schlugen und Rafael schließlich mit einem Messerstich töteten. «Meines Wissens hatte er nichts mit Drogenhandel zu tun. Er war ein ruhiger, gelassener Typ, der nicht viel geredet hat», sagte einer seiner ehemaligen Klassenkameraden.

Psychologische Unterstützung am Lycée

Besondere Betroffenheit ruft das Alter der Beteiligten hervor. Das Opfer war gerade mal volljährig, die beiden Verdächtigen sind noch Teenager. «Im Zuge der Ermittlungen sind zwei Minderjährige im Alter von 15 und 17 Jahren befragt worden», teilte die Luxemburger Staatsanwaltschaft in einer Erklärung mit. «Da es sich bei den befragten Personen um Minderjährige handelt, werden vorerst keine weiteren Informationen bekannt gegeben.» Sicher ist bisher, dass die beiden mutmaßlichen Täter mit Verdacht auf vorsätzliche Tötung durch Beschluss des Ermittlungsrichters in der «Unité de sécurité» in Dreiborn untergebracht worden sind. Die Ermittlungen laufen aber weiterhin.

Wie das Bildungsministerium mitteilte, kümmere sich die Groupe d'accompagnement psychologique (GAP), die im Falle eines dramatischen oder traumatischen Ereignisses in einer Schule eingreift, um Rafaels Mitschüler. Die Klasse sei am Mittwochmorgen allerdings nicht in der Schule gewesen, weshalb die GAP im Kontakt mit dem psychologischen Dienst der Schule stehe.

(th/L'essentiel)