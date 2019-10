Zahl der arbeitsbedingten Todesfälle «beunruhigend»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Mit 23 Todesfällen im vergangenen Jahr, zwei mehr als 2017, ist die Zahl der tödlichen Arbeitsunfälle nach wie vor sehr hoch und «beunruhigend», so die Association d'assurance accident (AAA) am Dienstag in ihrem Jahresbericht 2018. Insgesamt stieg auch die Zahl der Arbeitsunfälle. Sie belief sich 2018 auf 20.241 gegenüber 19.517 im Jahr 2017. Diese Gesamtzahl umfasst Arbeitsunfälle (16.417 im Jahr 2018), Unfälle auf dem Weg zur Arbeit (3724) und Berufskrankheiten (100).

Der Anstieg ist in erster Linie auf die gestiegene Zahl der Versicherten zurückzuführen. Betrachtet man die Unfallhäufigkeit, so ist sie tatsächlich etwas niedriger. Aber es müssen noch mehr Anstrengungen im Bereich der Prävention unternommen werden, warnt die AAA.

Es überrascht nicht, dass die am stärksten gefährdeten Sektoren nach wie vor das Baugewerbe sind, gefolgt von Zeitarbeit, landwirtschaftlichen Tätigkeiten, Lebensmittelproduktion, Gesundheit und Reinigung. Die häufigsten Unfallorte waren öffentliche Plätze (5787 Unfälle), gefolgt von Baustellen (4465 Unfälle). Die meisten Verletzungen wurden durch eine Kollision mit einem sich bewegenden Objekt verursacht. Die durchschnittlichen Kosten eines Arbeitsunfalls betrugen laut AAA 3037,67 Euro.

(Séverine Goffin/L'essentiel)