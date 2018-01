22 Monate Bus und Bahn für Politiker Joe Thein

Artikel per Mail weiterempfehlen

Joe Thein wird sein Auto in nächster Zukunft nicht mehr für Privatfahrten nutzen dürfen. Am Donnerstag verdonnerten die Richter des Bezirksgerichts den «Déi Konservativ»-Politiker in erster Instanz zu einem 22-monatigen Fahrverbot. Davon ausgenommen sind für seinen Beruf notwendige Fahrten.

Thein hatte am 18. Oktober gegen 1.15 Uhr auf der Route de Luxembourg in Dippach in alkoholisiertem Zustand die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war gegen ein Verkehrsschild gekracht. Die Police Grand-Ducale stellte einen Alkoholwert von 2,15 Promille bei dem 26-Jährigen fest. Zudem war Thein zum Unfallzeitpunkt deutlich zu schnell unterwegs. Der Politiker war bereits wegen ähnlicher Vergehen vorbestraft. Es bestand ein Fahrverbot auf Bewährung.

Thein, der im März seine eigene Partei gründete, nachdem er aus der ADR ausgeschlossen worden war, entschuldigte sich während des Prozesses. Er deutete an, dass er sich bewusst sei, einen Fehler gemacht zu haben.

(sw/L'essentiel)