Immer weniger Menschen tanken in Luxemburg

Die Kraftstoffpreise schießen weiter in die Höhe. Das hat zur Konsequenz, dass sich das Tanken in Luxemburg nicht mehr für alle Grenzgänger lohnt. Um beim Tanken einen Bruttogewinn von fünf Euro zu erzielen, dürfen Dieselfahrer aus Frankreich nicht weiter entfernt als etwa 24 Kilometer von der nächsten luxemburgischen Tankstelle befinden. Nicht mit eingerechnet werden hier der Zeitverlust, die Abnutzung des Fahrzeugs oder andere mögliche Einkäufe, wie beispielsweise Zigaretten oder Tabak.

Diese Rechnung basiert sich nicht nur auf den Durchschnittswert des in Frankreich «frei» erhältlichen Dieselkraftstoffs, sondern auch auf einen Durchschnittsverbrauch von sechs Litern pro 100 Kilometer und einen Tankinhalt von 50 Liter. Wendet man die Kalkulation auf Belgien an, so erstreckt sich der lohnenswerte Umkreis auf 35 Kilometer, für deutsche Grenzpendler auf 15 Kilometer. «Der Rückgang der Wettbewerbsfähigkeit ist auf die Verbrauchssteuern zurückzuführen», erklärt Jean-Marc Zahlen vom Groupement pétrolier luxembourgeois. Er verweist insbesondere auf «die CO2-Steuer, die vier Cent pro Liter Diesel und fünf Cent für den Liter Benzin beträgt».

Bei Super 95 und einem Verbrauch von sieben Litern pro 100 Kilometer müssen Franzosen weniger als 20 Kilometer zurücklegen, um eine Gewinnspanne von mindestens fünf Euro zu erzielen. Auf belgischer und deutscher Seite beträgt dieser «Rentabilitätsradius» etwa 25 Kilometer. Für den Tanktourismus könnte dies erhebliche Folgen haben.

(jfc/L'essentiel)