So will Luxemburg klimaneutral werden

Es entsteht gerade rechtzeitig zum 5. Jahrestag des Pariser Abkommens: das erste Klimagesetz Luxemburgs. Dieses wurde am Dienstag in der Chamber mit 54 Ja-Stimmen bei vier Enthaltungen verabschiedet, wie das Umweltministerium am Donnerstag mitteilte.

Das Klimagesetz verfolgt nach Ansicht des Ministeriums «klare und ehrgeizige Ziele»: Dadurch sollen bis 2030 im Vergleich zu den Werten von 2005, Treibhausgasemissionen um 55 Prozent reduziert werden. Ziel ist, bis 2050 die Klimaneutralität zu erreichen und die Klimaerwärmung auf weltweit maximal 1,5 Grad zu beschränken. Darüber hinaus soll eine neu gegründete unabhängige Beobachtungsstelle die Umsetzung der Klimapolitik wissenschaftlich begleiten und die Regierung entsprechend beraten.

Klima- und Energiefonds soll «gestärkt» werden

Dazu soll der Klima- und Energiefonds als Finanzinstrument der Klimapolitik «gestärkt» werden, wie das Umweltministerium betonte. Bezahlt wird dieser Fonds unter anderem durch ein Teil der neuen CO2-Steuer. In Zukunft soll er dazu dienen, «ein weites Spektrum von Maßnahmen» in den Bereichen Klimaschutz, erneuerbaren Energien, Energieeffizienz, sowie nachhaltige Finanzwirtschaft zu bezahlen – nicht nur in Luxemburg, sondern auch in Entwicklungsländern, so das Ministerium.

Die Verabschiedung dieses Gesetzes stehe nicht nur im Einklang mit dem Pariser Abkommen, sondern sei auch Teil einer entscheidenden Woche für den Klimaschutz in ganz Europa. Am heutigen Donnerstag und am Freitag kommen nämlich die EU-Staats- und Regierungschefs im Rahmen des Europäischen Rats zusammen. An der Tagesordnung stehen unter anderem weitere Pläne zum Thema Klimawandel und das Mindestziel von 55 Prozent der CO2-Emissionen.

(ol/L'essentiel )